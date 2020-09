Το ΑΠΘ στηρίζει το 9ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον

Με την υποστήριξη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης διοργανώνεται το 9ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (9th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment- HAICTA 2020) από την Ελληνική Εταιρία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Το συνέδριο HAICTA 2020 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2020 και αποτελεί τη σημαντικότερη επιστημονική εκδήλωση της ΕΠΕΓΕ, που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια. Συμπρόεδρος του συνεδρίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Αλέξανδρος Θεοδωρίδης.

Η τελετή έναρξης θα γίνει στη συνεδριακή αίθουσα «ΔΙΑΣ» του Mediterranean Palace Hotel, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, στις 9.30 π.μ. Προσκεκλημένος ομιλητής τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, Dr. Maurizio Canavari.

Το συνέδριο HAICTA 2020 αποτελεί διεθνή συνάντηση, στην οποία Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, ερευνητές και ειδικοί στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στoν αγροπεριβαλλοντικό χώρο θα παρουσιάσουν εργασίες τους και θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους, με κύριο στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιστημόνων, καθώς επίσης και των διάφορων οργανισμών, αγροτικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών συλλόγων, συνεταιρισμών και Mη Kυβερνητικών Οργανώσεων για τις δυνατότητες που παρέχει η εφαρμογή των καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης στη γεωργία και εν γένει το φυσικό περιβάλλον.

Στη φετινή διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουν ερευνητές από 24 χώρες, κρίθηκαν αποδεκτές για παρουσίαση ή/και δημοσίευση στα Πρακτικά του συνεδρίου 93 επιστημονικές εργασίες. Στην Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου που έκρινε τις υποβληθείσες εργασίες συμμετείχαν 60 καταξιωμένοι επιστήμονες από τον διεθνή και τον ελληνικό χώρο, με εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη γεωργία, τα τρόφιμα και το περιβάλλον και στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο https://2020.haicta.gr

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού.