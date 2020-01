Έως τις 18 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις συμμετοχής για το 8ο Agri-Food Masterclass στη Θεσσαλονίκη

Το 8ο Agri-Food Masterclass, που αποτελεί πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Orange Grove και το OK!Thess, είναι ένα τριήμερο workshop αγρο-επιχειρηματικότητας, που φέτος θα πραγματοποιηθεί 13-15 Μαρτίου 2020 στη Θεσσαλονίκη. Στο εντατικό workshop καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής startups και νέες καινοτόμες ΜμΕ με δραστηριότητα στους τομείς της αγροδιατροφής, αγρο/βιο-τεχνολογίας, αγροτουρισμού και συναφών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, το τριήμερο workshop έχει ως στόχο να βοηθήσει startups / καινοτόμες ΜμΕ που προέρχονται από το χώρο της αγρο-επιχειρηματικότητας να ενδυναμώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, αλλά και να αναπτύξουν περαιτέρω το επιχειρηματικό τους μοντέλο εφαρμόζοντας startup μεθοδολογίες. Παράλληλα, μέσω του 8ου Agri-Food Masterclass παρέχεται η δυνατότητα δικτύωσης αλλά και δραστηριοποίησης των νεοφυών επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το εκπαιδευτικό τριήμερο υλοποιείται από το Centre for Value Creation του Wageningen University and Research (CVC-WUR) στην Ολλανδία. Το CVC-WUR αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη στον συγκεκριμένο τομέα και συμβάλλει στην ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στηρίζοντας επιχειρηματίες, επιστήμονες, φοιτητές και startups μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, workshops και προγραμμάτων incubation.