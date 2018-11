Mε την οργανωτική φροντίδα του ΣΕΒΕ ο 8ος κύκλος του GO INTERNATIONAL

Mε την οργανωτική φροντίδα του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 12-14.11.18 ο 8ος κύκλος του GO INTERNATIONAL της ΕUROBANK.

Όπως δηλώνει ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δρ Γιώργος Κωνσταντόπουλος, το Go In Thessaloniki αποτελεί συνέχεια του ιδιαίτερα επιτυχημένου θεσμού επιχειρηματικών αποστολών Go International που ξεκίνησε η EUROBANK το 2010 για τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ και άλλους εξαγωγικούς-επιχειρηματικούς φορείς.

Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί επτά επιχειρηματικές αποστολές (2010 Βουκουρέστι, 2011 Λευκωσία & Βελιγράδι, 2012 Βουκουρέστι, 2013 Μόσχα, 2016 Αθήνα και 2017 Ηράκλειο Κρήτης) ενώ, συνολικά, σε όλους τους κύκλους του προγράμματος Go International έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 10.000 προγραμματισμένες B2B συναντήσεις, ανάμεσα σε 930 αγοραστές και 620 Έλληνες εξαγωγείς.

Το Go In Thessaloniki φέρει φέτος τη σφραγίδα του Trade Club Alliance με τη συμμετοχή 14 κορυφαίων ξένων τραπεζικών ομίλων, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, 60 εκπρόσωποι από επιχειρήσεις-πελάτες διεθνών τραπεζών θα παρευρεθούν στο Go In Thessaloniki και θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ στελέχη των τραπεζών του Trade Club Alliance θα εκπροσωπήσουν συνολικά 80 πελάτες τους προκειμένου να ξεκινήσουν οι πρώτες επιχειρηματικές συνομιλίες.

Το Go In Thessaloniki είναι θεματικό (τρόφιμα-ποτά), ενώ στόχος είναι να πραγματοποιηθούν περισσότερες από 3.000 επιχειρηματικές συναντήσεις – Β2Βs μεταξύ, συνολικά, 140 εισαγωγέων και 120 εξαγωγέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερο από το 80% των εισαγωγέων του Go In Thessaloniki προκύπτει από το πελατολόγιο των τραπεζικών ομίλων του Trade Club Alliance.

Την πρώτη ημέρα του Προγράμματος Επιχειρηματικών Αποστολών ”Go in Thessaloniki” τη Δευτέρα 12. 11.18 και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί Forum στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Διεθνές Εμπόριο και Ανάπτυξη – ο ρόλος των Γεωπολιτικών Εξελίξεων».

Το Go International 2018 / Go In Thessaloniki τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και διοργανώνεται από τη Eurobank με τη συνεργασία του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, του ΠΣΕ, του ΣΕΚ, του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ.