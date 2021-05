ΣΒΕ: Διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο “Doing Business with CERN” την Πέμπτη 27/5

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και το Ερευνητικό Κέντρο CERN διοργανώνουν Επιχειρηματικό Διαδικτυακό Συνέδριο με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων του οργανισμού με επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο “Doing Business with CERN” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27/5/2021 στις 14:00-16:30 και θα προβληθεί ζωντανά μέσω της διεύθυνσης: www.livemedia.gr/doingbusinesswithcern

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη.

Στο πρώτο μέρος του συνεδρίου θα παρουσιαστεί αναλυτικά η διαδικασία προμηθειών του οργανισμού και η δυνατότητα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενημερωτικά δείτε πληροφορίες στη σελίδα: https://procurement.web.cern.ch/home/doing-business-cern

Ενώ το δεύτερο μέρος του συνεδρίου θα ξεκινήσει με παρουσιάσεις από τους φορείς που υποστηρίζουν την εκδήλωση, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ). Στη συνέχεια θα γίνουν παρουσιάσεις 3’ λεπτών από τις συμμετέχουσες εταιρίες.

Όπως είναι γνωστό τον Δεκέμβριο του 2014 υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Τεχνόπολης και του CERN για την προώθηση των καινοτομιών και τεχνολογιών του CERN.

Επίσης τον Ιανουάριο του 2017 υπογράφθηκε στην Γενεύη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων σε τομείς επιστημονικής, τεχνολογικής και επιχειρηματική συνεργασίας.

Στις αρχές του 2019 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν επιχειρηματική αποστολή και Β2Β συναντήσεις με στελέχη προμηθειών του οργανισμού έτσι ώστε να γνωρίζουν τις διαδικασίες προμηθειών του CERN, να παρουσιάσουν τις εξειδικευμένες λύσεις ή προϊόντα που παρέχουν και να έχουν την ευκαιρία να γίνουν προμηθευτές του μεγάλου οργανισμού. Σε συνέχεια αυτής της επιχειρηματικής αποστολής αρκετές επιχειρήσεις ανέπτυξαν νέες εμπορικές σχέσεις με το CERN και επέκτειναν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες με έναν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο πελάτη.

Πρόγραμμα συνεδρίου

14:00 – 14:10 Technopolis Thessaloniki and Collaboration with CERN

Anastasios Tzikas, President of Technopolis Thessalonikis

14:10 – 14:20 Introductory Remarks from the Region of Central Macedonia

Apostolos Tzitzikostas, Governor of Central Macedonia

14:20 – 14:30 Introduction to CERN

Emmanuel Tsesmelis, Deputy Head of CERN’s International Relations

14:30 – 15:00 Doing Business with CERN

Anders Unnervik, Head of Procurement and Industrial Services

15:00 – 15:15 Knowledge Transfer

Nick Ziogas, Technology-Transfer Officer

15:15-15:20 Sort Break

15:20 – 16:00 Presentations from Participating Firms

16:00 – 16:30 Discussion

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

με την κα Στέλλα Κανάκη τηλ. 2310 365120 email: [email protected]

ή με τον κ. Χαβούζη Μιχάλη τηλ. 6977 989 424 email: [email protected]