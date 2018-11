Θετική παρέμεινε η πορεία των εξαγωγών το Σεπτέμβριο 2018

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 07.11.2018 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές της Ελλάδας το Σεπτέμβριο 2018 διαμορφώθηκαν σε €2.655,3 εκατ. έναντι €2.426,2 εκατ. το Σεπτέμβριο 2017, με την αύξηση να ανέρχεται σε €229,1 εκατ. δηλαδή 9,4%.

Αντίστοιχα θετική ήταν η μεταβολή των εισαγωγών κατά €755,0 εκατ., δηλαδή 20,0%, καθώς ανήλθαν στο ποσό των €4.527,7 εκατ. έναντι €3.772,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017, ενώ το εμπορικό μας έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €1.872,4 εκατ. έναντι €1.346,5 εκατ. το Σεπτέμβριο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €525,9 εκατ., δηλαδή 39,1%.

Οι εξαγωγές της χώρας για το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018 ανήλθαν στο ποσό των €24.658,9 εκατ. έναντι €21.101,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017, με την αύξηση να διαμορφώνεται στα €3.557,4 εκατ., ήτοι 16,9%. Ανοδική τάση παρατηρήθηκε και στις εισαγωγές αγαθών της Ελλάδας για το εξεταζόμενο διάστημα οι οποίες ανήλθαν σε €41.044,5 εκατ. έναντι €37.267,8 εκατ. το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2017, με τη μεταβολή να ανέρχεται σε €3.776,7 εκατ., δηλαδή 10,1%. Το εμπορικό μας έλλειμμα στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018 ανήλθε σε €16.385,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά €219,3 εκατ., δηλαδή 1,4% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2017 στο οποίο ανήλθε σε €16.166,3 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Σεπτ 18 Ιαν-Σεπτ 17 Διαφορά 18/17 ΕΤ 18/17 Εξαγωγές 24.658,9 21.101,5 3.557,4 16,9% Εισαγωγές 41.044,5 37.267,8 3.776,7 10,1% Εμπορικό Ισοζύγιο -16.385,6 -16.166,3 219,3 1,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας στο εξεταζόμενο διάστημα σε ποσοστό 52,7%, στις Τρίτες Χώρες απευθύνεται το 47,3%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2017 ήταν 54,5% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 45,5% προς τις τρίτες Χώρες. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, το ποσοστό για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται σε 68,6% και στις Τρίτες Χώρες σε 31,4%.

Ανοδική ήταν η τάση των περισσότερων κλάδων στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018 καθώς μόνο τα ποτά και καπνά παρουσίασαν μείωση εξαγωγών κατά €9,9 εκατ., δηλαδή 1,8%. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση σημειώθηκε στους κλάδους των βιομηχανικών προϊόντων (€522,4 εκατ., ήτοι 15,3%), τροφίμων (€246,8 εκατ., ήτοι 7,7%), χημικών (€276,1 εκατ., ήτοι 12,1%), μηχανημάτων και οχημάτων (€226,5 εκατ., ήτοι 11,8%), διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (€121,5 εκατ., ήτοι 7,8%), πρώτων υλών (€95,7 εκατ., ήτοι 11,6%) και στον κλάδο λίπη και έλαια (€141,9 εκατ., ήτοι 35,9).

Διάγραμμα 1. Μεταβολή ελληνικών εξαγωγών ανά βασικό κλάδο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Ο κλάδος των τροφίμων-ποτών αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες των ελληνικών εξαγωγών, γεγονός που αποδεικνύεται και από την αύξηση κατά 246,8 εκατ. που σημειώθηκε στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018.

Στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών του δυναμικού αυτού κλάδου θα συμβάλλουν οι

επιχειρηματικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 8ου Go International της Eurobank, το οποίο πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη στις 12-14 Νοεμβρίου υπό την οργανωτική φροντίδα του ΣΕΒΕ. Στόχος της σημαντικής αυτής δράσης είναι η ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων-ποτών και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Περισσότερες από 3.000 επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Go In Thessaloniki μεταξύ 140 εισαγωγέων και 120 εξαγωγέων. Το Go International 2018 / Go In Thessaloniki τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και διοργανώνεται από τη Eurobank με τη συνεργασία του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, του ΠΣΕ, του ΣΕΚ, του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ.