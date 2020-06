Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αξιολόγησε την Costa Navarino με βάση την υπηρεσία Safe Restart

Τις εγκαταστάσεις του Navarino Dunes στην Costa Navarino, αξιολόγησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD), στα πλαίσια της υπηρεσίας Safe Restart που διαθέτει ο Φορέας.

Η επιλογή της υπηρεσίας Safe Restart από έναν από τους κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους της χώρας και διεθνή πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού αποτελεί το επιστέγασμα της πολυετούς συνεργασίας της Costa Navarino με την TÜV HELLAS (TÜV NORD), πιστοποιώντας παράλληλα την αξία που προσφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ο έλεγχος Safe Restart πραγματοποιήθηκε από τις κ.κ. Μαρία Λιοντάκη και Όλγα Καΐρη, Επικεφαλής Επιθεωρήτριες της TÜV HELLAS (TÜV NORD) οι οποίες διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία σε Επιθεωρήσεις κατάταξης καταλυμάτων και Συστημάτων Διαχείρισης Ξενοδοχειακών Μονάδων και βασίζεται σε Εθνικές Νομοθετικές Απαιτήσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες και Συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με την ολοκλήρωσή του η TÜV HELLAS (TÜV NORD) εκδίδει αναλυτική αναφορά που θα περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τις τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις.

Σημειώνεται ότι στα οφέλη για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ελέγχου συμπεριλαμβάνεται η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία από έναν τρίτο ανεξάρτητο Οργανισμό, προσφέροντας αντικειμενικότητα και αμεροληψία καθώς και η αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης των πελατών.

Η κ. Μαρία Λιοντάκη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε σχετικά:

“Η υπηρεσία Safe Restart είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για όλους τους ξενοδόχους που θέλουν να επιβεβαιώσουν την συμμόρφωση των επιχειρήσεων τους στα νέα δεδομένα. Ο έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά σε μονάδες που λειτουργούν ώστε να αποτυπώνονται οι πραγματικές συνθήκες και σε τιμές κόστους ώστε να είναι προσιτή στο σύνολο του κλάδου σε αυτή την εξαιρετική συγκυρία. Στο Navarino Dunes της Costa Navarino διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης όλου του προσωπικού, η τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών αλλά και η δέσμευση της διοίκησης για τη δημιουργία ενός αναθεωρημένου, βιώσιμου μοντέλου τουριστικού προϊόντος στα πλαίσια της ελληνικής φιλοξενίας, των υποχρεώσεων και της διασφάλισης της υγείας επισκεπτών και προσωπικού”.

Σχετικά με την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Γιώργο Φρίγκα (6936028853, [email protected]tuv-nord.com)

Σχετικά με την Costa Navarino

H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο 5* ξενοδοχεία , The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, οι ιδιωτικές κατοικίες Navarino Residences και η συλλογή διαμερισμάτων The Residences at The Westin Resort Costa Navarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα The Dunes Course, το Anazoe Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά, καθώς και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course και το υπόσκαφο Bay Clubhouse, ενώ βρίσκεται υπό κατασκευή ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο καθώς και ένα σύγχρονο, lifestyle resort στη κοντινή περιοχή Navarino Waterfront. Στην περιοχή Navarino Hills κατασκευάζονται δύο νέα signature γήπεδα γκολφ 18 οπών.

