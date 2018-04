Fashion Revolution στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης

What does your child wear?

Στην εσωτερική αυλή του Εθνολογικoύ Μουσείου Θράκης από τις 26 έως και τις 29 Απριλίου θα είναι στημένο το installation με τίτλο: What does your child wear? Το performance installation αυτό έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από την παιδική εργασία στον κόσμο της μόδας. Την σύλληψη της ιδέας και την σκηνοθεσία υπογράφει η Χαρίκλεια Βουτσά. Το installation θα είναι ανοικτό στο κοινό κάθε βράδυ για δύο επισκέψεις, στις 8:30 μ.μ και στις 9:00μ.μ.

Πέρασαν πέντε χρόνια μετά την κατάρρευση του εργοστασίου παραγωγής ρούχων Rana Plaza στο Μπαγκλαντές όπου πάνω από 1.100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το «Fashion Revolution» συνεχίζει τις δράσεις του παγκοσμίως για μια πιο δίκαιη και βιώσιμη μόδα. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης συμμετέχει από το 2015 στο παγκόσμιο αυτό κίνημα και για φέτος έχει σχεδιάσει τρεις δράσεις.

Προβολές ταινιών:

Σάββατο 28/4/2018 στον πολυχώρο του ΕΜΘ

Τίτλος: One Over Many σκηνοθεσία : Daphne Bengoa, σε παραγωγή της ΟΟΜ Productions και συμπαραγωγή του Flux Laboratory.

Τίτλος: The True Cost (2016) που ρίχνει μια ερευνητική ματιά στο τι συμβαίνει στα παρασκήνια της μόδας και πώς η παραγωγή των ρούχων που φτάνουν στα ράφια των καταστημάτων μόδας επηρεάζει τους συνανθρώπους μας που εργάζονται για την παραγωγή τους αλλά και τον πλανήτη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.