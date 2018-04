Η Άννα Παπαδημητρίου εκτελεστική διευθύντρια της Πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»

Τη θέση της εκτελεστικής διευθύντριας στην Πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» ανέλαβε η Άννα Παπαδημητρίου, με άμεση ανάληψη καθηκόντων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η κ. Παπαδημητρίου είναι απόφοιτος του London School of Economics με MSc in Systems Analysis, με πρώτο πτυχίο από το American College of Greece – Deree College σε Business Administration. Πριν πραγματοποιήσει τη μετάβαση στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, κατείχε τη θέση της Chapter Manager του Entrepreneur’s Organization Greece (Διεθνής Οργανισμός Δικτύωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματιών).

Σκοπός της Πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι η ανάδειξη και προώθηση του σύγχρονου επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας, καθώς και η πληροφόρηση της ελληνικής κοινωνίας για το πλεόνασμα προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν οι ελληνικής ιδιοκτησίας παραγωγικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ» συμμετέχουν όλες οι ελληνικές παραγωγικές-μεταποιητικές εταιρείες που διατηρούν στην Ελλάδα το τρίπτυχο: Έδρα, Παραγωγή́ και Ιδιοκτησία.

Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία και η χρήση του σήματος «ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ» απαιτούν ειδική πιστοποίηση και έλεγχο που διεξάγει αποκλειστικά η Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων EUROCERT AΕ βάσει ειδικού προτύπου απαιτήσεων με συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ