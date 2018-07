LIFE: Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος για την βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων

Την Τέταρτη 11/7/2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων (kick of Meeting) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GrIn LIFE17GIC/GR/000029 «Promoting urban integration of green infrastructure to improve climate governance in cities» με ελληνικό τίτλο «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων». Το έργο υλοποιείται την περίοδο 15/06/2018 έως 31/12/2021, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.763.885€ και πραγματοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης των πράσινων υποδομών τους, με πιλοτικές εφαρμογές στην Αθήνα (Δήμος Αμαρουσίου) και στην Κρήτη (Δήμος Ηρακλείου). Το έργο επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των υφιστάμενων και δυνητικών πράσινων χώρων της πόλης, λόγω των σημαντικών περιβαλλοντικών και λειτουργικών οφελών που προσφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, επανεντάσσοντας τη φύση μέσα στον αστικό ιστό. Η θετική επίδραση του αστικού πρασίνου στις πόλεις θεωρείται αναμφισβήτητη καθώς ο ρόλος τους δεν περιορίζεται μόνο στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας και στην άμβλυνση της επίδρασης των ακραίων καιρικών φαινομένων. Με δεδομένο ότι κατά μέσο όρο κάθε κάτοικος αστικού κέντρου απολαμβάνει την χαμηλότερη κατά κεφαλήν αναλογία πρασίνου σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση σε συνδυασμό με τις κλιματικές μεταβολές, είναι επείγουσας προτεραιότητας.

H συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», που είναι και συντονιστής του προγράμματος, ενώ συμμετείχαν και 25 εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου, από τους παρακάτω φορείς:

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» – Συντονιστής

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τεχνοομοιόσταση Ο.Ε.

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

Δήμος Αμαρουσίου

Δήμος Ηρακλείου

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η γνωριμία των εταίρων και αναλυτική παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος. Ακολούθησε συζήτηση διοικητικών θεμάτων και πιθανών μελλοντικών προβλημάτων για την πραγματοποίηση του έργου, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.