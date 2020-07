Δέκα ελληνικά επιχειρηματικά σχέδια θα παρουσιαστούν σε Κινέζους επενδυτές σε διαδικτυακό φόρουμ στις 29 Ιουλίου

Το τρίτο φόρουμ επιχειρηματικών επαφών διοργανώνεται στις 29 Ιουλίου 2020, από την εταιρεία Belt and Road Associates, συνεργάτη για την Ελλάδα του κινέζικου δικτύου China Go Abroad. Το «1st Greece – China Matchmaking Online Forum» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα χαιρετίσουν εκ μέρους της κυβέρνησης ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας καθώς και ο CEO του Enterprise Greece Γιώργος Φιλιόπουλος.

Στο “1st Greece – China Matchmaking Online Forum» θα παρουσιαστούν 10 σχέδια από ελληνικές επιχειρήσεις (και νεοφυεις) σε κινέζους επενδυτές για διάφορους τομείς όπως: φαρμακευτικά, τεχνολογία, πληροφορική, τουρισμός, ενέργεια, βιομηχανία, υποδομές.

Στόχος του φόρουμ και των συμμετεχόντων είναι το άμεσο κλείσιμο επιχειρηματικών συμφωνιών ανάμεσα σε ελληνικές επιχειρήσεις και κινέζους επενδυτές.

Ήδη οι εγγραφές έχουν φτάσει στις 360, με την συντριπτική πλειοψηφία από την Κίνα. Μεταξύ αυτών οι: China Gezhouba, Powerchina, Complant, Dongfang, Bank Of China, Industrial And Commercial Bank Of China Icbc, China Railway, China Development Bank, China Shandong International Economic &Technical Cooperation Group, Kerui Petroleum, Dema International Capital, Fenbushi Capital, China Asia Economic Development Association Foreign Investment Commission, Risen Energy, Centurium Capital, Tsinghua Technology Transfer Fund, Tsing Capital (China Environment Fund), VMS Investment Group, Raid Capital, DFJDragon Fund/ DraperDragon Fund, IDG Capital Partners, Hony Capital κλπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ