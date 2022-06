Διεθνές Συνέδριο για «βιώσιμα αγροδιατροφικά και δασικά συστήματα» από την ΠΚΜ, 14-15-16 Ιουνίου

Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 10 χρόνων λειτουργίας του Δικτύου «European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF)/ Ευρωπαϊκές Περιφέρειες για την Καινοτομία στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και τη Δασοκομία», η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το EITFOOD και την ERIAFF διοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Towards sustainable Agri-Food and Forestry systems/ Προς βιώσιμα αγροδιατροφικά και δασικά συστήματα”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14, 15 και 16 Ιουνίου 2022 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο κτίριο Μ2.

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Καινοτομία στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και τη Δασοκομία (ERIAFF) είναι μια άτυπη ένωση περιφερειακών αρχών που ιδρύθηκε το 2012 στη Φλωρεντία (Τοσκάνη, Ιταλία).

Στο Δίκτυο συμμετέχουν σήμερα 50 Περιφέρειες ως μέλη και 38 Περιφέρειες ως παρατηρητές από 21 ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη του Δικτύου εργάζονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και έχουν δημιουργήσει μια σειρά θεματικών ομάδων εργασίας.

Η συμμετοχή στο Δίκτυο και τις Ομάδες Εργασίας του είναι δωρεάν και βασίζεται σε εθελοντική δέσμευση.

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική και θα υπάρξει δυνατότητα μετάφρασης στα Ελληνικά.

