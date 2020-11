Ελληνογερμανικό Επιμελητήριo: e-Ημερίδα για τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα

Στις τεχνολογίες για την ύδρευση, την επεξεργασία νερού, λυμάτων και υγρών αποβλήτων αλλά και τη σημασία που αποκτά ο εκσυγχρονισμός του τομέα, που αφορά στη «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα», εστιάζει η ψηφιακή ημερίδα, που διοργανώνει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο ψηφιακής επιχειρηματικής αποστολής με πρωτοβουλία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η e-Ημερίδα απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και σε βιομηχανίες που ενδιαφέρονται για λύσεις σχετικά με τη βέλτιστη χρήση του νερού και τη σωστή διαχείριση λυμάτων και υγρών αποβλήτων, ώστε να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων αλλά και στην ανάπτυξη της οικονομίας, εξοικονομώντας πόρους και ανεβάζοντας την ποιότητα ζωής και του τουρισμού.

Στην εκδήλωση, 12 γερμανικές επιχειρήσεις, που συμμετέχουν στην ψηφιακή επιχειρηματική αποστολή, θα παρουσιάσουν τεχνολογίες αιχμής με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας και τη δημιουργία συνεργασιών και συνεργειών.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν η γενική πρόξενος της Γερμανίας, Sybille Bendig, καθώς και εκπρόσωπος από το τμήμα Κλιματικής Προστασίας, Διεθνούς Πολιτικής Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας (BMWi), κα Christine Horn.

Από την ελληνική πλευρά, στην εκδήλωση θα απευθύνει ομιλία ο γενικός γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Αραβώσης, καθώς και ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.E.Υ.Α.), Γεώργιος Μαρινάκης, ενώ το κλείσιμο θα κάνει ο πρόεδρος της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.), Δρ. ‘Αγις Παπαδόπουλος. Από τη γερμανική πλευρά, ο Διευθυντής του Φόρουμ για την Νοτιοανατολική Ευρώπη του German Water Partnership (GWP) – The Network of the German Water Sector, Prof. Dr.-Ing. Peter Hartwig, θα αναφερθεί σε best practices της Γερμανίας.

Επιχειρήσεις ή και φορείς, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Β2Β συναντήσεις, μπορούν να ανατρέξουν στα προφίλ των γερμανικών εταιρειών της επιχειρηματικής αποστολής, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου και να συμπληρώσουν τη φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

