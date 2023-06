Στις 15/6 η ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Σχολικού Διαγωνισμού “Το κλίμα αλλάζει… αλλάζω ζωή!”

Το ΥΠΕΝ διοργανώνει την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 17:30 – 19:30, διαδικτυακή τελετή ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 2ου Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού “Το κλίμα αλλάζει… αλλάζω ζωή!”

Ο Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός εντάσσεται στις εκπαιδευτικές δράσεις του ολοκληρωμένου Έργου «LIFE-IP AdaptInGR- Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» (LIFE17 IPC/GR/000006) το οποίο συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πράσινο Ταμείο.

Υπεύθυνος φορέας διοργάνωσης του Διαγωνισμού «Αλλάζω κλίμα… αλλάζω ζωή!» είναι η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μέσω live streaming, εδώ:

https://www.youtube.com/@sepiellet/featured