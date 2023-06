ΣΕΒΕ – Συνέδριο Λήξης & Συνέδριο για την ενεργοποίηση των πολιτικών της κυκλικής οικονομίας του έργου CIRCLECON

Με δύο συνέδρια, «Ενεργοποίησης των Πολιτικών της Κυκλικής Οικονομίας» και «Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων», ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του έργου “Knowing circular economy in Black Sea basin BSB-CIRCLECON – BSB 1021” με ακρωνύμιο BSB CirclEcon, παράλληλα με την πρώτη έκθεση Forward Green που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη 8 – 10 Ιουνίου 2023 από τη ΔΕΘ-Ηelexpo.

Τα Συνέδρια διοργάνωσε ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ- ΣΕΒΕ, συμμετέχων εταίρος στη υλοποίηση του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020. Το εταιρικό σχήμα του έργου συμπληρώνουν οι φορείς: VARNA FREE UNIVERSITY (Βουλγαρία – Επικεφαλής Εταίρος), European Regional Framework for Cooperation (Ελλάδα), Odessa Municipal Institution 5Τ (Ουκρανία), International Centre for Social Research and Policy Analysis (Γεωργία) και Samsun Metropolitan Municipality (Τουρκία).

Γενικός στόχος του CirclEcon είναι να προωθήσει τον εδαφικό συντονισμό της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, ώστε να ενθαρρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς να ξεκινήσουν τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και στη διαχείριση των αποβλήτων ως πολύτιμο πόρο.

Ειδικότερα, το CirclEcon στόχευσε: α) στην προώθηση του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας στις χώρες των εταίρων, β) στην πληροφόρηση σε θέματα διαχείρισης και μείωσης των αποβλήτων και γ) στη δημιουργία μόνιμης πλατφόρμας συνεργασίας στις χώρες της Mαύρης θάλασσας.

Στο Συνέδριο Λήξης οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δράσεις του προγράμματος, μια από τις οποίες είναι και η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (EGTC) στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, στην οποία συμμετέχει και ο ΣΕΒΕ, ενώ στο Συνέδριο Ενεργοποίησης, σημαίνοντες τεχνοκράτες & επιστήμονες κλήθηκαν να συζητήσουν τους τρόπους επιτάχυνσης της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας.

Mπορείτε να παρακολουθήσετε το Συνέδριο Λήξης εδώ,