Φεστιβάλ Κούλας στις Πρέσπες στις 12,13 και 14 Ιουλίου

Ένα Φεστιβάλ με πλούσιο πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες διοργανώνει φέτος στις Πρέσπες ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρεσπιωτών. Συναυλίες, αθλητικές δραστηριότητες, εξορμήσεις στη φύση και πολλές άλλες πολιτιστικές δράσεις περιμένουν τους επισκέπτες του τριημέρου 12, 13 και 14 Ιουλίου.

Οι νέοι της περιοχής ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους τοπικούς φορείς και αξιοποιούν την παλιά πλαζ της Κούλας στην Μεγάλη Πρέσπα, για μια τριήμερη διοργάνωση, που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός για την περιοχή και ετήσιο ραντεβού για τους επισκέπτες.

-Διαφήμιση-

Την Πέμπτη 12 Ιουλίου, το Φεστιβάλ ξεκινάει με έναν δίωρο περίπατο-ξενάγηση στο παραλίμνιο δάσος. Μια εύκολη διαδρομή, ιδανική για μια πρώτη γνωριμία με την Πρέσπα και τις ομορφιές του εθνικού πάρκου. Το απόγευμα οι επισκέπτες θα έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στον ουρανό με το Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium On The Go με ένα συναρπαστικό ταξίδι στο αχανές διάστημα, μέσα από την προβολή 6 ψηφιακών παραστάσεων ημισφαιρικής οθόνης πλήρους θόλου (360ο). Παράλληλα με τις προβολές θα γίνεται και παρατήρηση με τηλεσκόπιο του ήλιου την ημέρα και του έναστρου ουρανού τη νύχτα. Την ίδια μέρα ο πολιτιστικός σύλλογος «Σπασμένο Ρόδι» από την Καστοριά θα παρουσιάσει την θεατρική παράσταση «Πάμε Πάλι» του Rick Abbot σε σκηνοθεσία Σπύρου Αθηναίου, μια σπαρταριστή κωμωδία για τον άνισο αγώνα ενός θιάσου να ανεβάσει μια παράσταση, όταν όλα πηγαίνουν στραβά.

Την Παρασκευή 13 Ιουλίου, η μέρα ξεκινάει νόστιμα με ένα σεμινάριο ανοίγματος φύλλου για βλάχικη πίτα από ντόπιους εθελοντές και βιρτουόζους του είδους! Νωρίς το απόγευμα παιδιά από 6 έως 15 ετών μπορούν να διαγωνιστούν σε στίβους περιπέτειας ή ομαδικά παιχνίδια και κυνήγι θησαυρού, που διοργανώνει η έμπειρη προπονήτρια Φανή Κουσιπέτκου σε συνεργασία με τον γνωστό εκπαιδευτή ορειβασίας και αναρρίχησης Παναγιώτη Κοτρωνάρο. Λίγο πριν δύσει ο ήλιος, όποιος ενδιαφέρεται να διευρύνει τις γνώσεις του γύρω από την φωτογραφία με κινητό, θα συμμετάσχει στο σχετικό σεμινάριο που θα κάνει ο φωτογράφος και καθηγητής φωτογραφίας Τρύφωνας Κίτσος. Η ημέρα κλείνει με μουσική από τρία συγκροτήματα: Βασίλης Γούδας Live, Rock Αυλαία και Mary Jane’s last dance!

Το Σάββατο 14 Ιουλίου το πρωί ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών ξεναγεί τους επισκέπτες με λεωφορείο στα χωριά της Πρέσπας. Το απόγευμα επαναλαμβάνεται το σεμινάριο φωτογραφίας με κινητό από τον Τρύφωνα Κίτσο. Δίπλα στη λίμνη, πάνω στην άμμο, η δασκάλα yoga και pilates Νατάσα Γιανκοπούλου θα κάνει ένα μάθημα yoga με φόντο την Μεγάλη λίμνη Πρέσπα και κάτω από τον απογευματινό ουρανό. Μια δυνατή εμπειρία για το σώμα και την ψυχή!

Το τριήμερο φεστιβάλ κορυφώνεται το βράδυ του Σαββάτου 14.7 στις 9:30μμ με την συναυλία του δίδυμου Γιάννης Βαρδής – Γιώργος Λιανός, ενός από τα καλύτερα ντουέτα της ελληνικής μουσικής σκηνής, που θα παρουσιάσουν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με ροκ, έντεχνα και λαϊκά τραγούδια, δικές τους επιτυχίες, αλλά και πασίγνωστα κομμάτια από το ελληνικό ρεπερτόριο!

Όλες τις ημέρες, στον χώρο του Φεστιβάλ κατά τις μεσημεριανές ώρες θα διεξάγεται τουρνουά beach βόλεϊ!

Την Παρασκευή και το Σάββατο (13 & 14 Ιουλίου) θα διατεθούν δωρεάν λεωφορεία από Φλώρινα και Καστοριά προς τον χώρο του Φεστιβάλ με επιστροφή. Συγκεκριμένα και για τις δύο ημέρες ισχύει το παρακάτω πρόγραμμα δρομολογίων:

Αναχώρηση από ΚΤΕΛ Φλώρινας: 18:00

Αναχώρηση από τον χώρο του Φεστιβάλ (πλαζ Κούλα, Μεγάλη Πρέσπα): 1:30

Αναχώρηση από κέντρο Καστοριάς (Μασούτης δίπλα από ΚΤΕΛ): 18:00

Αναχώρηση από τον χώρο του Φεστιβάλ (πλαζ Κούλα, Μεγάλη Πρέσπα): 1:30

Στον χώρο του Φεστιβάλ υπάρχει επίσης δυνατότητα δωρεάν κάμπινγκ, για όσους θέλουν να ζήσουν το Φεστιβάλ από κοντά και τις 3 ημέρες!

Στο χώρο του Φεστιβάλ θα λειτουργεί ολοήμερη καντίνα και το βράδυ θα πωλούνται ποτά και σουβλάκια!

Τιμή εισιτηρίου:

3 ημερών: 12 €

1 ημέρας: 5 €

Αναλυτικό Πρόγραμμα:

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΥΛΑΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 12/7 Τουρνουά Βόλεϊ 14:00 Βόλτα στο παραλίμνιο Δάσος 18:00-20:00 Πλανητάριο 18:30-21:00 Θέατρο «Πάμε πάλι» 21:30-23:00 Πλανητάριο (συνέχεια) 23:00-1:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7 Πως ανοίγουμε φύλλο για βλάχικη πίτα 11:00-13:00 Τουρνουά Βόλεϊ 14:00 Αθλητικές δραστηριότηες & κυνήγι θησαυρού για παιδιά 17.30-20.30 Σεμινάριο: «Βγάλε σωστές φωτογραφίες με το κινητό» 18:00-20:00 Συναυλία (3 συγκροτήματα) 22:00 – 01:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 14/7 Ξενάγηση με Λεωφορείο στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών 11:00-14:00 Τουρνουά Βόλεϊ 15:00 Σεμινάριο «Βγάλε σωστές φωτογραφίες με το κινητό» 18:00-20:00 Γιόγκα δίπλα στη λίμνη 19.00-20.30 Συναυλία (support group) 21.30-22.30 Κεντρική συναυλία: Γιάννη Βαρδής – Γιώργος Λιανός 22.30-01.00

Το Φεστιβάλ διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρεσπιωτών

Πληροφορίες: Μάνος Δημητρόπουλος, 6980561366

facebook page: Φεστιβάλ «Κούλας»

Συνδιοργάνωση:

Δήμος Πρεσπών

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας