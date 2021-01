e-Συζητήσεις ΙΟΒΕ 2020-2021: “Η επιστήμη την εποχή της πανδημίας COVID-19”

Στο πλαίσιο της σειράς των e-Συζητήσεων 2020-2021, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών -IOBE διοργανώνει την έκτη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση, την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021, 17:00 – 18:30 με θέμα:

“Η επιστήμη την εποχή της πανδημίας COVID-19”

Πώς αλλάζει η υγειονομική και οικονομική κρίση τον ρόλο της επιστήμης;

Πώς διαμορφώνονται προτεραιότητες ανάμεσα στους κλάδους και σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα;

Υποχωρεί ή ενισχύεται ο διεθνής χαρακτήρας στην έρευνα και την ανώτατη εκπαίδευση;

Πώς (πρέπει να) βλέπουν την επιστήμη οι πολίτες και οι λήπτες αποφάσεων πολιτικής;

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Σπύρος Αρταβάνης–Τσάκωνας, Professor Emeritus of Cell Biology, Harvard Medical School και Collège de France

Πηνελόπη Κουγιανού-Goldberg, Elihu Professor of Economics, Yale University

Δημήτρης Μπερτσιμάς, Boeing Professor of Operations Research and Associate Dean of Business Analytics, MIT

Συντονιστής:

Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ και Καθηγητής Οικονομικού Πανεπiστημίου Αθηνών

Η διαδικτυακή συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και θα μεταδοθεί ζωντανά εδώ: